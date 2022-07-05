Son dakika! Samsun ByLcok'tan adliyeye çıkan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! Samsun ByLcok'tan adliyeye çıkan kadın tutuklandı

05.07.2022 16:07

Son dakika haberi: Samsun ByLcok'tan adliyeye çıkan kadın tutuklandıSAMSUN Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun ByLcok'tan adliyeye çıkan kadın tutuklandı

SAMSUN Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlılardan 1'inin gözaltı süresi uzatıldı, 2 kadın da emniyette ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, örgütün düzenlemiş olduğu protesto eylemine katılan, haklarında örgütsel faaliyetleri olduğuna dair ifadeler bulunan, örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunanlara ve ByLock içeriklerinde isimleri geçen bazıları özel sektör iş yeri çalışanı olan 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun merkezli düzenlenen operasyonda, Samsun'da 2, Tokat'ta 1 ve Karabük'te 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da gözaltına alınan 2 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Karabük'te gözaltına alınan O.Ç. adlı şahıs ile Tokat'ta gözaltına alınan N.D. adlı kadın Samsun'a getirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan N.D. adlı kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. BayLock kullanıcısı olduğu tespit edilen N.D. adlı kadın çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. N.D.'nin kocasının da ByLock kullanıcısı olduğu ve yargılandığı mahkemece ceza alıp Merzifon Cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Karabük'ten Samsun'a getirilen O.Ç. adlı şahıs da bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Gözaltı süresi mahkemece uzatılan O.Ç. yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Samsun ByLcok'tan adliyeye çıkan kadın tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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