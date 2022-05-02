Son dakika haberi... Samsun'da 17 uyuşturucu olayında 26 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Samsun'da 17 uyuşturucu olayında 26 şahıs gözaltına alındı

02.05.2022 21:22
Son dakika haberi... Samsun'da 17 uyuşturucu olayında 26 şahıs gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi: SAMSUN (İHA) – Samsun'da son 3 hafta içinde meydana gelen 17 uyuşturucu olayında 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da son 3 hafta içinde meydana gelen 17 uyuşturucu olayında 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; 11 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında toplam 17 uyuşturucu olayında 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 5 bin 12 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 520 gram metamfetamin, 157 gram kubar esrar maddesi, 488 adet dolu makaron ve 237 şişe sahte alkol ele geçirildi. - SAMSUN

Son dakika haberi... Samsun'da 17 uyuşturucu olayında 26 şahıs gözaltına alındı
Son dakika haberi... Samsun'da 17 uyuşturucu olayında 26 şahıs gözaltına alındı

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Uyuşturucu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Samsun'da 17 uyuşturucu olayında 26 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Samsun'da 17 uyuşturucu olayında 26 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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