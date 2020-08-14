Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler ve yapılan çalışmalar doğrultusunda 3 gün önce İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alanın DEAŞ şüphelilerinin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılıp sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sorguları tamamlanan 2 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Irak uyruklu 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, gözaltında bulunan Irak uyruklu 4 kişinin sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN