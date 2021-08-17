Son dakika haberi! Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde Erkan A. (41), bilinmeyen bir nedenle dayısının eşi Hacer A. (52) ve kızı Ebru A'ya (15) evlerinde tabancayla ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hacer A, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ebru A. ise 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesine sevk edildi. E.A. hastanedeki ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan zanlı, emniyet ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

Zanlı Erkan A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.