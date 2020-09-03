Bıçak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Bıçak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Veyis Bıçak (77), alacağı için Yenidüzce Mahallesi'nde Recep Kumlar'ın evine gitti.

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