Son dakika haberi: Samsun'da baraj gölünde kaçak balık avlamada kullanılan 500 metre ağ ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Samsun'da baraj gölünde kaçak balık avlamada kullanılan 500 metre ağ ele geçirildi

28.03.2022 17:55
Son dakika haberi: Samsun'da baraj gölünde kaçak balık avlamada kullanılan 500 metre ağ ele geçirildi

Son dakika haber... Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki baraj gölünde jandarma ekiplerince, kaçak balık avlamak için kurulan 500 metre ağ ele geçirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki baraj gölünde jandarma ekiplerince, kaçak balık avlamak için kurulan 500 metre ağ ele geçirildi.

Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Altınkaya Baraj Gölü'nde kıyı emniyeti ve seyir faaliyeti çalışması yürüttü.

Ekipler, Saraycık Mahallesi'nde baraj gölünde kurulan 500 metre uzunluğunda ağ tespit etti.

Ağı sudan çıkaran ekipler, içerisindeki 50 kilogram sazanı da göle bıraktı.

Toplanan ağ, Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

YORUMLAR
500
Eşinin yanında refakatçi kalan kadın oğlunun saldırısına uğradı Eşinin yanında refakatçi kalan kadın oğlunun saldırısına uğradı Son dakika! Kayseri'de Ağcaşar Baraj Gölü'nde toplu balık ölümleri iddiası Son dakika! Kayseri'de Ağcaşar Baraj Gölü'nde toplu balık ölümleri iddiası

Vezirköprü, Hisarcık, Samsun, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Samsun'da baraj gölünde kaçak balık avlamada kullanılan 500 metre ağ ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Ahşap ustasının hobisi mesleğe dönüştü! Siparişlere yetişemiyor
17:49 Standart altının kilogramı 920 bin liraya geriledi
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
17:34 Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
17:29 Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 18:15:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Samsun'da baraj gölünde kaçak balık avlamada kullanılan 500 metre ağ ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement