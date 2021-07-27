Son dakika haberi... Samsun'da barda silahlı saldırı: 2 ölü

Son dakika haber: Samsun'da bir barda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da bir barda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir barda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bardaki silahlı saldırıda Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt (28) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar hayatını kaybetti. Polis olay yerinde 9 adet boş kovan ve 2 adet mermi çekirdeği ele geçirdi. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Yaşar M. (29) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son Dakika

Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor

Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip matarasına büyük ilgi! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi

Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi

Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı

Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407

Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu

Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi

Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu