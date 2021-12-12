Son dakika haberi: Samsun'da bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Karnından vurulan Uğur D, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uğur D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Y.Y, Hürriyet Mahallesi Hakkıbey Sokak'ta karşılaştığı Uğur D'ye aralarında çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş etti.

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