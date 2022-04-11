Son dakika haberi! Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

11.04.2022 01:26
Son dakika haberi! Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

Son dakika haberler: Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü.

Azay Mahallesi'nde ağabeyinin oğlu Sebahattin K. (53) ile kahvehane işleten Selahattin K. (65) arasında iş yerindeki anlaşmazlıklarından dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin K'nin, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Sebahattin K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.

Vücuduna 5 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Sebahattin K'nin cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü - Son Dakika


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