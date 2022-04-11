Son dakika haberi: Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

11.04.2022 10:08
Son dakika haberi: Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

Son dakika haberi: Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü.

Azay Mahallesi'nde ağabeyinin oğlu Sebahattin K. (53) ile kahvehane işleten Selahattin K. (65) arasında iş yerindeki anlaşmazlıklarından dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin K'nin tabancayla ateş ettiği Sebahattin K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.

Vücuduna 5 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Sebahattin K'nin cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu Bafra ilçesi Hüseyinbeyli kavşağında yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki ifadesinde yeğeniyle alacak verecek meselesinden dolayı tartıştıklarını belirterek, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Yeğenini silahla vurarak öldürdü Yeğenini silahla vurarak öldürdü Son dakika haberi! Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü Son dakika haberi! Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Dev derbide hakem hatası! Tecrübeli isimler, Serdar ve Taylan arasında yaşanan pozisyonu tartıştı
10:04 Mansur Yavaş oyunu yükseltti: Yüzde 51'le kazanmıştı, yüzde 55'e yaklaştı
09:55 Yaşlı kadının otobüsten atılmasıyla ilgili belediyeden açıklama: Araca tuvaletini yapıyordu
09:53 Üsküdar'da iki grup arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga saniye saniye kamerada!
09:40 Putin'in akıl hocasından dikkat çeken iddia: Yaşananlar bir senaryo, tren garını vurup İstanbul'da alınan olumlu mesafeyi sıfırladılar
09:36 Hamile kadın, balayında otel odasından düşerek hayatını kaybetti! Kocası cinayetten tutuklandı
09:36 Sezonun en yüksek hasılatı elde edildi! Fenerbahçe kasasını doldurdu
09:33 Adı Sevgi dizisinde neler oldu? Zeynep yarışmaya katılabildi mi?
09:26 Bitlis'te düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs yoldan çıktı: 4 ölü, 25 yaralı
09:25 Beckham'ın oğlu, dün evlendiği Nicole Anne Peltz'in soyadını aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 10:15:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement