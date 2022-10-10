Bir otelin çatısında yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bir otelin çatısında yangın çıktı

10.10.2022 20:24

Samsun'un Atakum ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine otelde kalan misafirler tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yangın bölgesinde çevre güvenliğini sağladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.

YORUMLAR
500
Ankara haberi | Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı Ankara haberi | Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı Ankara gündem haberi... Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı Ankara gündem haberi... Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı Son dakika haberi! İZMİR-3 KATLI METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN ENDİŞE YARATTI Son dakika haberi! İZMİR-3 KATLI METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN ENDİŞE YARATTI
Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir otelin çatısında yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 02:41:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bir otelin çatısında yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement