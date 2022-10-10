Bir otelin çatısında yangın çıktı

Cumhuriyet Mahallesi 'nde 3 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Samsun 'un Atakum ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

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