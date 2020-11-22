Son dakika haberi: Samsun'da çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Büyük sevinç yaşayan ineğin sahibi Saka, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Halatla vince bağladıkları ineği yaklaşık bir saatlik çalışmayla bulunduğu yerden kurtaran ekipler, sahibine teslim etti.

Selyeri Mahallesi Şehit Mesut Caddesi'nde oturan Özkan Saka, çamura saplanan ineği için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

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