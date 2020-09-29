Son dakika haberi... Samsun'da çöp kamyonunun çarptığı temizlik görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı temizlik görevlisi yaşamını yitirdi.
Z.S'nin kullandığı çöp kamyonu, Beylik Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında bulunan temizlik görevlisi Cemal Bektaş'a (54) çarptı.
Ağır yaralanan Bektaş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
Z.S. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:03 - Kaynak: AA
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