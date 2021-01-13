Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi

13.01.2021 14:30
Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi

Son dakika gündem haberine göre SAĞLIK Bakanlığı tarafından Samsun'a gönderilen 26 bin doz Covid-19 aşısından 6 bini, bugün sağlık çalışanları için belirlenen hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine ulaştırıldı.

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Samsun'a gönderilen 26 bin doz Covid-19 aşısından 6 bini, bugün sağlık çalışanları için belirlenen hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine ulaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun'a 26 bin doz Covid-19 aşısı gönderildi. Bugün, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 6 bin doz aşı, özel araçlara nakledilerek aşılama çalışmasının yapılacağı hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine götürüldü. Aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağı belirtildi. Sağlık çalışanlarının da Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak kendilerine en uygun zamanda aşı olabilecekleri ifade edildi.

Aşıların araçlara nakledilmesinin ardından bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Sağlık Bakanlığı'mızdan gelmiş olan aşılarımızı hastanelerimize ve aile sağlığı merkezlerimize dağıtımına başladık. 26 bin doz aşımız geldi, ilk etapta gelen aşılarımız öncelikle sağlık çalışanlarımıza yapılacak. Daha sonrasında da huzurevi sakinlerimize, bundan sonraki süreçte bakanlığımızın belirlediği risk gruplarına göre 65 yaş üstü kronik hastalıkları olan ve diğer risk gruplarına göre günlük olarak aşılarımız yapılmış olacak. Bizler Samsun'da aşılarımızı hastanelerimiz, özel hastanelerimiz, üniversitemiz, aile sağlığı merkezlerimizde oluşturmuş olduğumuz aşı odalarında yapacağız. Şu anda hastanelerimiz bünyesinde 265 oda hazırlamış olduk. Yine aile sağlığı merkezlerimizde 141 aile sağlığı merkezimiz var. Buralarda aşılarımızı yapacağız. İnşallah en kısa zamanda sağlıkçılarımızın aşılarını tamamlayıp daha sonra da rutin vatandaş aşımızın devamını sağlayacağız" dedi.

Oruç, aşının yapılmış olmasının insanları rehavete sürüklememesi de gerektiğini söyleyerek "Aşı yapıldıktan sonra da yine biz tedbirimizi alacağız, korunmamızı sağlayacağız. Toplumsal olarak bağışıklığımız belirli bir geldikten sonra inşallah bu illetten kurtulmuş olacağız. Sistem bugün açıldı MHRS üzerinden sağlıkçılarımız randevularını alacaklar, çok hızlı bir şekilde aşılarını yapacağız. Hem mesai içi hem mesai sonrasında da aşıları yapacağız" şeklinde konuştu.


Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi
Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi
Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi
Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi
Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi
Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi
Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi
Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi
Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi
Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi
Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi
Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi
Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi
Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi
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İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Samsun'da, Covid-19 aşıları hastanelere gönderildi - Son Dakika


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