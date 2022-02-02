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Son dakika haberi: SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberi: SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

02.02.2022 09:50

Son dakika haber... SURİYE'de terör örgütü DEAŞ karargahına güvenlik güçlerince 2018 yılında yapılan baskında ele geçirilen listede isimleri yer alan Irak uyruklu 12 şüpheli, ikamet ettikleri Samsun'da polisin eş zamanlı baskını sonucu gözaltına alındı.

SURİYE'de terör örgütü DEAŞ karargahına güvenlik güçlerince 2018 yılında yapılan baskında ele geçirilen listede isimleri yer alan Irak uyruklu 12 şüpheli, ikamet ettikleri Samsun'da polisin eş zamanlı baskını sonucu gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalarını sürdürdü. Soruşturma kapsamda 2018 yılında güvenlik güçlerince Suriye'nin Haseki kentinde DEAŞ karargahına düzenlenen baskında ele geçen listede ismi bulunan Irak uyruklu 12 şüphelinin Samsun'da ikamet ettiği tespit edildi. Şüpheliler, İstihbarat ve Özel Harekat polislerinin de desteği ile sabah düzenlenen şafak operasyonunda ikamet ettikleri İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el koydu. Şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.

Son dakika haberi: SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

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Suriye, Samsun, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI - Son Dakika
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