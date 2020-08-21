İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma başlattı. Ekipler, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde bulunan dijital materyallere incelenmeleri için el konulurken, şüpheliler yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:22

Kaynak: DHA

Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır