Son dakika: Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kentte polis, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 30 Haziran'da düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A. ve C.Z. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan C.A, C.Z, R.A. ve R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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