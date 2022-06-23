Son dakika haberi | Samsun'da ele geçen 19 tabancayla ilgili 1 tutuklama, 1 adli kontrol - Son Dakika
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Son dakika haberi | Samsun'da ele geçen 19 tabancayla ilgili 1 tutuklama, 1 adli kontrol

23.06.2022 11:28

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da polisin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 10'u Glock olmak üzere 19 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmatla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da polisin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 10'u Glock olmak üzere 19 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmatla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) ekipleri, konularına giren suçlarla mücadele dahilinde silah kaçakçılığı operasyonu düzenledi. KOM ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda M.Ö., N.C., Y.Ö. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Söz konusu şahısların ev, iş yeri ve depolarında yapılan aramalarda 10 adet Glock marka tabancı, 1 adet Luger, 1 adet Sig Sauer, 1 adet Hs ibareli, 2 adet Mıdel 75, 1 adet Colt, 1 adet p.08 ibareli, 1 adet Astra ve 1 adet Browning olmak üzere toplam 19 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 62 adet kartuş, 4 bin 21 adet değişik çaplarda tabanca mermisi, 59 adet şarjör, 66 adet silah kabzası, 3 adet tabanca namlusu, 26 adet tabanca yayı, 7 adet tabanca iğnesi, 5 adet tabanca kilit mandalı, 1 adet tabanca kutusu, 1 adet tabanca dürbünü ve 1 adet şarjör doldurma aparatı ele geçirildi.

M.Ö. ve N.C.'nin 6136 SKM (Silah Ticareti) suçundan işlemleri devam ederken, Y.Ö. ve H.Ç. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

KOM Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan M.Ö. ve N.C. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, N.C. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Samsun'da ele geçen 19 tabancayla ilgili 1 tutuklama, 1 adli kontrol - Son Dakika

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