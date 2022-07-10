Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Denizler Mahallesi'nde tarlasına giden Suat Kargı (23), sulama dinamosuna elektrik gelmemesi üzerine direğe çıktı. Kargı, bu sırada akıma kapılarak düştü.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kargı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kargı'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Samsun'da elektrik akımına kapılan genç öldü - Son Dakika