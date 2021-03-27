Son dakika haberi: Samsun'da evinde karantinada olması gerekirken iş dönüşü jandarmaya yakalanan kişiye 3 bin 150 lira ceza - Son Dakika

Son dakika haberi: Samsun'da evinde karantinada olması gerekirken iş dönüşü jandarmaya yakalanan kişiye 3 bin 150 lira ceza
27.03.2021 19:27
Son dakika haberleri... Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olması nedeniyle evinde karantinada bulunması gerekirken iş dönüşü jandarma ekiplerince yakalanan kişiye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olması nedeniyle evinde karantinada bulunması gerekirken iş dönüşü jandarma ekiplerince yakalanan kişiye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
Atakum Jandarma Komutanlığında görevli filyasyon ekipleri, maden ocağında çalışmasının ardından evine giden A.A'yı Meyvalı Mahallesi'nde durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Ekipler, A.A'nın Kovid-19 temaslısı olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.
İkametgahında karantinaya alınan A.A'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 3 bin 150 lira ceza kesildi.
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