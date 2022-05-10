Son dakika haberi... Samsun'da hemzemin geçitte trafik kazası - Son Dakika
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Son dakika haberi... Samsun'da hemzemin geçitte trafik kazası

10.05.2022 14:55
Son dakika haberi... Samsun'da hemzemin geçitte trafik kazası

Son dakika haberlerine göre Samsun'da hemzemin geçitte meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Samsun'da hemzemin geçitte meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efrail S. idaresindeki 55 DZ 444 plakalı otomobil, önünde seyir eden İsmail Y. yönetimindeki 55 ED 292 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 55 ED 292 plakalı otomobil yoldan çıkarak refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN

Son dakika haberi... Samsun'da hemzemin geçitte trafik kazası
Son dakika haberi... Samsun'da hemzemin geçitte trafik kazası
Son dakika haberi... Samsun'da hemzemin geçitte trafik kazası
Son dakika haberi... Samsun'da hemzemin geçitte trafik kazası

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Atatürk Bulvarı, İlkadım, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Samsun'da hemzemin geçitte trafik kazası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Samsun'da hemzemin geçitte trafik kazası - Son Dakika
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