Son dakika haberi: Samsun'da hırsızlık suçundan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Samsun'da hırsızlık suçundan 3 kişiye gözaltı

27.06.2022 18:36
Son dakika haberi: Samsun'da hırsızlık suçundan 3 kişiye gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da gece bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da gece bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir inşaat malzemesi satan iş yerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanlarında getirdikleri araçla inşaat malzemesi çaldıkları iddia edilen C.K., S.K. ve T.Y., Tekkeköy polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Samsun'da hırsızlık suçundan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Samsun'da hırsızlık suçundan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika
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