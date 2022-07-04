Son dakika: İki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika: İki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

04.07.2022 14:00

Son dakika habere göre Samsun'un Kavak ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Yavuz Selim Ö'nün (44) kullandığı 31 YN 600 plakalı tır, Samsun- Ankara kara yolu Hacılı mevkisinde sulama kanalına düştü.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen tır, aynı yönde seyir halindeki Bilhan Ç. idaresindeki 55 GY 352 plakalı demir yüklü tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan Yavuz Selim Ö, sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırların etrafa saçılan motor ve diğer parçaları kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: İki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: İki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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