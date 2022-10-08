Son Dakika | Samsun'da ilginç kazalar kamerada... Tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilleri önlerine katıp sürükledi - Son Dakika
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Son Dakika | Samsun'da ilginç kazalar kamerada... Tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilleri önlerine katıp sürükledi

08.10.2022 11:16

Son dakika haberlerine göre Samsun'da ilginç kazalar kamerada.

Samsun'da ilginç kazalar kamerada... Tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilleri önlerine katıp sürükledi

SAMSUN - Samsun'da yaşanan ilginç kazalar kameralara yansıdı. Görüntülerde, 2 ayrı kazada tırların kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarparak önlerinde sürüklediği dehşet anları dikkat çekti.

Samsun'da dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen bazı kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; hızla gelen tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarparak önünde sürüklüyor. Bir başka tır ise yine kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıyor. Araçlar sağa-sola savruluyor. Yoldan çıkarak savrulan bir otomobil, yolun karşısına geçmekte olan yayaların önünde son anda duruyor. Üzerlerine gelen otomobili gören yayalar can havliyle kaçışıyor.

Tramvay kazaları

Her gün on binlerce vatandaşa ulaşım hizmeti sunan tramvaylar da zaman zaman kazalara karışıyor. Tramvay hattına kurallara uymadan giren sürücüler kazalara neden olurken, dikkatsiz vatandaşlar ise canlarını tehlikeye atıyor. Atakum ilçesi Körfez İstasyonu'nda meydana gelen kazada dalgın bir otomobil sürücüsü tramvayın geldiği görmeden sola dönmek isterken tramvay ile çarpışıyor. Atakent Tramvay İstasyonu'nda meydana gelen bir başka kazada ise bisikletli bir kişi istasyondaki yaya geçinden kontrolsüz bir şekilde hızla geçmeye çalışınca hareket halindeki tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Bisikleti tren altında kalan kişi kazayı yara almadan atlatıyor.

Meydana gelen diğer kazalarda; yayaların ve sürücülerin dalgınlığı ve dikkatsizliği gözler önüne serildi. Emniyet Genel Müdürlüğü görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajı ile paylaştı. Kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Samsun'da ilginç kazalar kamerada... Tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilleri önlerine katıp sürükledi - Son Dakika

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