Son dakika haberi: Samsun'da jandarmadan filyasyon ve HES kodu uygulaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Samsun'da jandarmadan filyasyon ve HES kodu uygulaması
30.03.2021 15:31
Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorideki Samsun'da, jandarma ekipleri Ladik ilçesinde denetimlerini sürdürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorideki Samsun'da, jandarma ekipleri Ladik ilçesinde denetimlerini sürdürüyor.
Ladik İlçe Jandarma Komutanlığında görevli filyasyon ekipleri, sorumluluk alanlarında mahallelerde Kovid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı olmaları nedeniyle karantinada bulunmaları gereken vatandaşları denetledi.
Ladik- Taşova kara yolunda da uygulama yapan ekipler, sürücü ve vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorguladı.
Denetim ve uygulamalar çerçevesinde vatandaşlara, tedbirlere uymayanlara izolasyon kuralını ihlal etmesi nedeniyle idari para cezası uygulanarak Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na götürüldüğü hatırlatıldı.
Son Dakika Mutasyonlu virüsün Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı, dehşet anı kamerada Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, imajından dolayı kötü örnek olduğu çocuklardan ve annelerden özür diledi Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti