Son dakika 3. sayfa: Samsun'da kaçak sigara dolum atölyesine operasyon

Samsun'da kaçak sigara dolum atölyesine operasyon

SAMSUN - Samsun'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara dolum atölyesine baskın düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki kaçak sigara dolum atölyesine çevrilmiş bir depoya baskın düzenledi. Yapılan aramada, 2 adet otomatik sigara sarma makinası, 2 adet kompresör, 1 adet tütün kurutma makinası, 40 bin 600 adet doldurulmuş makaron sigara, 198 bin 800 adet bandrolsüz ve sahte bandrollü boş makaron, 122 adet 1 kiloluk sahte bandrollü tütün ve 45 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili E.A. hakkında 5607 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.