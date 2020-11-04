Son dakika haberi... Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

04.11.2020 17:31
Son dakika haberi... Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı, System.String[]

Son dakika haberine göre Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı, hormonal hap ve ilaçlar ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı, hormonal hap ve ilaçlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik İlkadım ilçesi Yaşardoğu ve Kazım Karabekir mahallelerinde K.A ve T.A'nın ikametlerinde arama yaptı.

Aramalarda değişik markalarda 11 bin 477 hormonal hap, 819 ilaç olduğu değerlendirilen ampul, 65 iğne tüpü, 50 boş ilaç kutusu, 1 av tüfeği ve 3 kartuş ve 20 ilaç şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Samsun, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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