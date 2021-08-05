Son dakika haberi... Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve iş yerinde yaptıkları aramada, 68 şişe yapma içki ele geçirdi.

Samsun 'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu