Son dakika haberi... Samsun'da kangal cinsi köpek tüfekle öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Samsun'da kangal cinsi köpek tüfekle öldürüldü

14.03.2022 10:27
Son dakika haberi... Samsun'da kangal cinsi köpek tüfekle öldürüldü

Son dakika haber: Samsun'da 'kangal' cinsi sahipli bir köpek av tüfeğiyle vurularak telef edildi.

Samsun'da 'kangal' cinsi sahipli bir köpek av tüfeğiyle vurularak telef edildi. Sahibinin şikayeti üzerine jandarma inceleme başlattı.

Olay, Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhami Dinçer'e ait 'Reis' isimli kangal cinsi köpek, mahallede dolaşırken 60'lı yaşlarda bir kişi tarafından tüfekle iki el ateş edilerek öldürüldü. Köpeğinin öldüğünü gören sahibi ise durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma incelemelerde bulundu. Derin üzüntü yaşayan köpeğin sahibi, olayı gerçekleştiren kişinin ilk öldürme olayı olmadığını ve mahallede diğer köpekleri de vurarak telef ettiğini iddia etti.

"Çocuğum gibi büyüttüm"

Öldürülen kangal cinsi köpeğin sahibi İlhami Dinçer, "Reis isimli kangal cinsi köpeğim, mahallelimizin bildiği bir hayvandı. Hiçbir insana zararı yoktu. Köpeğim mahallede gezerken av tüfeğiyle öldürülmüş. Durumu jandarmaya haber verdik. Jandarma geldi gerekli incelemeyi yaptı. Delilleri, tüfek kartuşlarını topladı. Köpeğimi vuran kişiden şikayetçi oldum. Bu kişi daha önce de mahallede köpekleri öldürmüş" dedi.

Mahalle Muhtarı Sait Dinçer de olayı doğruladı. - SAMSUN

Son dakika haberi... Samsun'da kangal cinsi köpek tüfekle öldürüldü
Son dakika haberi... Samsun'da kangal cinsi köpek tüfekle öldürüldü
Son dakika haberi... Samsun'da kangal cinsi köpek tüfekle öldürüldü

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Jandarma, Samsun, Canik, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Samsun'da kangal cinsi köpek tüfekle öldürüldü - Son Dakika


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