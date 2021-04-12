Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olması nedeniyle evinde karantinada bulunması gerekirken jandarma ekiplerince yakalanan fırın çalışanına 3 bin 469 lira ceza uygulandı.

Canik Jandarma Komutanlığında görevli trafik ekipleri, Adatepe Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol uygulamasında ekmek fırınına ait aracı durdurdu.

Ekipler, ekmek servisi yapan fırın çalışanı M.B.O'nun Kovid-19 temaslısı olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, M.B.O'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 3 bin 469 lira ceza uyguladı.

M.B.O. karantinada kalması için evine götürüldü.