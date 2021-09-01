Samsun'da kavşakta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'da kavşakta trafik kazası: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu 22 kilometresi Mahmutlu mevkisi Mahmutlu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rafet Akyüz idaresinde 55 AGC 938 plakalı otomobil kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Duran Göksal yönetimindeki 55 YC 234 plakalı hafifi ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç orta refüje savruldu. Kazada araç sürücüleri Rafet Akyüz ve Duran Göksal ile Behiye Göksal yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.