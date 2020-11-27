Son dakika haberi | Samsun'da kokain ve esrar ele geçti: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi | Samsun'da kokain ve esrar ele geçti: 2 gözaltı

27.11.2020 14:14
Son dakika haberi | Samsun'da kokain ve esrar ele geçti: 2 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberi... Samsun'da bir evde arama yapan narkotik polisin taş kokain ve esrar ele geçirirken, olayla ilgili 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir evde arama yapan narkotik polisin taş kokain ve esrar ele geçirirken, olayla ilgili 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

OIay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikametlerinden uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen Y.K. ve S.K. adlı adlı kadının ikametinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 137,3 gram kokain taş kokain, 271,92 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. ve S.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika haberi | Samsun'da kokain ve esrar ele geçti: 2 gözaltı

Narkotik, Samsun, Kokain, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Samsun'da kokain ve esrar ele geçti: 2 gözaltı - Son Dakika


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