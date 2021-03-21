Samsun Valilliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve temaslı olup karantina kurallarını ihlal eden 9 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, denetimlerde, Tekkeköy- Ordu yolu uygulama noktasında karantina kurallarını ihlal eden 5 kişinin tespit edildiği ve idari yaptırım uygulandıktan sonra bu kişilerin filyasyon ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Canik ilçesinde ise karantinada olması gereken bir kişinin, ikametinde yapılan kontrolde bulunamadığı, yapılan araştırmada kuaförde tıraş olduğunun belirlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu hakkında sağlık ekipleri bilgilendirilmiş ve şahıs hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem yapılmıştır. Atakum ilçemizde zincir bir marketin girişinde yapılan HES kodu kontrolünde durumunun riskli olduğu görülen bir şahsın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine hızla olay yerine giden ekipler, şahsı yakalayarak idari para cezası uygulamış, olay yerine çağrılan 112 ekiplerine teslimini sağlamışlardır. İlkadım ilçemizde otogar civarında yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın, ayrıca İlkadım ilçe merkezinde de yine bir şahsın sorgulamasında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilmiş olup idari para cezası uygulanarak 112 ekiplerine teslim edilmiştir."

"Karantina kurallarını asla ihlal etmeyelim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, karantina kurallarından asla taviz verilmeyeceğini ve Kovid-19 ile mücadelenin azim ve kararlılıkla hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Söz konusu hepimizin sağlığı, sevdiklerimiz için, sağlığımız için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Karantina kurallarını asla ihlal etmeyelim. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda girmeyelim. İlimizi hep beraber çok riskli iller kategorisinden çıkarıp, mavi kategoriye yükseltelim." ifadelerini kullandı.?