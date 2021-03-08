Son dakika haberi! Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 373 bin 746 lira ceza verildi - Son Dakika

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 216 kişiye, 373 bin 746 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, salgın tedbirleri kapsamında il genelinde Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.

Polis ve jandarma ekiplerince 6-8 Mart tarihlerindeki denetimlerde 216 kişiye idari işlem yapılarak 373 bin 746 lira idari para cezası uygulandı.