Son dakika haberi! Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 373 bin 746 lira ceza verildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 373 bin 746 lira ceza verildi
08.03.2021 18:37
Son dakika haber... Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 216 kişiye, 373 bin 746 lira ceza uygulandı.
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 216 kişiye, 373 bin 746 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, salgın tedbirleri kapsamında il genelinde Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.
Polis ve jandarma ekiplerince 6-8 Mart tarihlerindeki denetimlerde 216 kişiye idari işlem yapılarak 373 bin 746 lira idari para cezası uygulandı.
Son Dakika Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü