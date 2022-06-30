Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat Öztürk yönetimindeki 38 JZ 738 plakalı motosiklet ile Soner Erbaş idaresindeki 55 AIA 835 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Berat Öztürk, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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