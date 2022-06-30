Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

30.06.2022 20:17

Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat Öztürk yönetimindeki 38 JZ 738 plakalı motosiklet ile Soner Erbaş idaresindeki 55 AIA 835 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Berat Öztürk, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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