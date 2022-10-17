Son dakika haberi! Samsun'da motosikletli polis timlerinin sayısı artırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Samsun'da motosikletli polis timlerinin sayısı artırıldı

17.10.2022 13:28
Son dakika haberi! Samsun'da motosikletli polis timlerinin sayısı artırıldı

Son dakika habere göre Samsun'da yeni alınan 5 motosikletle birlikte motosikletli polis timlerinin sayısı artırıldı.

Samsun'da yeni alınan 5 motosikletle birlikte motosikletli polis timlerinin sayısı artırıldı.

Yeni motosikletlerin hizmete alınması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene katılan Vali Zülkif Dağlı, Yunus ekiplerine yeni eklenen motosikletlerin hayırlı olmasını diledi.

Yunus ekiplerinin, suçluların korkulu rüyası olduğunu ifade eden Dağlı, "Bu anlamda ben motosikletli polislerimizi şimdiye kadar yaptıkları başarılı hizmetlerinden dolayı kutluyorum." diye konuştu.

Emniyet Müdürü Ömer Urhal ise Yunus timlerinin suç ve suçlularla mücadelede caydırıcı bir güç olduğuna işaret etti.

Samsun'da 2002 yılında bir motosiklet ve 3 personelle motosikletli unsurların göreve başladığını belirten Urhal, bugün sayılarının 53 motosiklet ve 92 personele ulaştığına işaret etti.

Urhal, Yunus, Şahin ve Narko timlerden oluşan motosikletli unsurların modern araç ve gereçlere sahip olduğunu, bu sayede suç ve suçlularla etkili bir şekilde mücadele edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Motosikletli unsurlarımız 2021-2022 yılları itibariyle 9 aylık zaman diliminde 413 bin 650 şahsa GBT sorgusu yapmış, 776 aranan şahsı yakalamış, 345 ruhsatsız tabanca, 83 av tüfeği, 48 kurusıkı tabanca, 3 bin 546 çeşitli çaplarda mermi, 1324 adet kesici alet, 17 kilo esrar, 2 kilo bonzai, 429 gram metamfetamin ve diğer narkotik malzemelerin yakalanmasını sağlamış ayrıca yapılan trafik kontrollerinde 106 bin 577 araç kontrol edilmiş, 60 aranan araç yakalanmış ve 35 bin 842 araca idari para cezası uygulanmıştır. Her türlü suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecektir."

Tören, ekiplerin göreve sevkiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Zülkif Dağlı, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Samsun'da motosikletli polis timlerinin sayısı artırıldı - Son Dakika

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