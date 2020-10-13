Motosikletli ve bisikletli polis timleri suçlulara göz açtırmadı - Son Dakika

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği ekipleri, yılın ilk 9 ayında önemli çalışmalara imza attı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği, önleyici hizmet faaliyetleri ve meydana gelen olaylara müdahalede şehir planlamasından ve trafik yoğunluğundan kaynaklanan dezavantajlı durumun ortadan kaldırılması, genel asayişin sağlanması ve önleyici güvenlik hizmetlerin de etkinliğinin artırılması amacıyla kuruldu.

İl genelinde 2019 yılının 9 aylık döneminde 37 bin 630 kişi sorgulayan, 748 aranan şahıs yakalayan, 5 bin 951 araç kontrol eden, 9 aranan araç yakalayan, 101 ruhsatsız tabanca, 22 pompalı tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 1003 kesici alet, 812,83 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 171 sentetik hap ele geçiren ekipler, 2020 yılının aynı döneminde ise 49 bin 718 sorguladı, 829 aranan şahıs yakaladı, 7 bin 165 araç kontrol etti, 5 aranan araç yakaladı, 98 ruhsatsız tabanca, 28 pompalı tüfek, 34 kurusıkı tabanca, 575 kesici alet, 5 bin 646 gram sentetik uyuşturucu, 1582 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünce yürütülen önleyici hizmet çalışmaları sonucunda 2019 yılı 9 aylık dönemde "Ateşli Silahla Kasten Yaralama" suçlarında yüzde 26,1, "Kesici Aletle Kasten Yaralama" suçlarında yüzde 26,5 düşüş sağlanırken, 2020 yılının aynı döneminde "Ateşli Silahla Kasten Yaralama" suçlarında yüzde 24,6, "Kesici Aletle Kasten Yaralama" suçlarında yüzde 16,3 düşüş gerçekleştirildi.

Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların huzur ve güveninin temini için yapılan önleyici hizmet faaliyetleri sırasında Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliğinde görevli polis memuru Adem Keskin, 08 Ağustos'ta sabit nokta oluşturularak yapılan yol uygulamasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın yakalanmasına yönelik sıcak takip sırasında üstün cesaret ve fedakarlık göstererek şehit oldu.

Suç ve suçlu ile mücadele kapsamında önleyici hizmet faaliyetlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.