Son dakika haberi: Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı - Son Dakika

Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde 18.00-19.00 saatleri arasında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yapıldı. Yapılan uygulamada suç ve suç unsuruna rastlanmadı. - SAMSUN