Son dakika haberi! Samsun'da narkotik polisinden uygulama: 7 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da narkotik polislerinin gerçekleştirdikleri uygulamada 7 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent merkezinde belirlenen alanlarda uygulama yaptı.
Uygulamalarda 161 kişi, 33 araç, 6 iş yeri, 5 park ve 3 metruk bina kontrol edildi.
Bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri ve 537,15 gram esrar ele geçirilen uygulamada, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davranan 9 kişiye idari işlem yapılan uygulamada bir kişiye de amaç dışı bıçak taşıdığı gerekçesiyle ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 10:55 - Kaynak: AA
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