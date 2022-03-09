Samsun'da servis devrildi: 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da servis devrildi: 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı

09.03.2022 10:20
Samsun'da servis devrildi: 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, servis sürücüsü ile 6 öğrenci yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde M.B'nin kullandığı öğrenci servisi, kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü M.B. (70) ile serviste bulunan Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin (15) ile T.Ş. (15), Ö.K (16), T.Ş (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralandı.

Samsun'da servis devrildi: 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı

BİR ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin, hayatını kaybetti. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları hastanede ziyaret etti.

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Son dakika haber: Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı. Son dakika haber: Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

Yakakent, Samsun, kar, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da servis devrildi: 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da servis devrildi: 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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