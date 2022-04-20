Son dakika haberi: Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkların davasında karar verilecek - Son Dakika
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Son dakika haberi: Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkların davasında karar verilecek

20.04.2022 15:37
Son dakika haberi: Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkların davasında karar verilecek

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişinin yargılanmasına yarın devam edilecek.

Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişinin yargılanmasına yarın devam edilecek. Mahkemenin tutuklu sanıklar hakkında karar vermesi bekleniyor.

Samsun'da 3 Şubat Perşembe günü sabaha karşı lüks cip ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş, başarılı olamayınca yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı. Samsun polisi önce aracın plakasını, ardından da şahısları tespit etmiş, akraba oldukları öğrenilen C.R.F.(39) ve B.F.(25) yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler olaydan bir gün sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

C.R.F.(39) ve B.F.(25) hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame tanzim edildi ve Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Başsavcılık iki şüpheli hakkında 5816 sayılı "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun"un 1/2 ve 2/1. maddeleri gereği ceza tayinlerinin alt sınırdan uzaklaştırılarak 1 yıldan 7,5 yıla kadar ve Türk Ceza Kanunu'nun 152/1.a, 35, 37, 44, 53, 54 ve 63. maddeleri gereği "Kamu malına zarar verme" suçlarından da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıp, mala zarar verme teşebbüs aşamasında kaldığından dolayı da ilgili indirim maddelerinin uygulanmasını talep etti.

Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesinde yarın saat 14.00'te görülecek davanın ikinci duruşmasında karar verilmesi bekleniliyor. - SAMSUN

Son dakika haberi: Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkların davasında karar verilecek
Son dakika haberi: Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkların davasında karar verilecek

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Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkların davasında karar verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkların davasında karar verilecek - Son Dakika
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