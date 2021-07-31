Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Halil Dedeli (76) idaresindeki 41 EC 399 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Tekeli mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Nebahat Dedeli (57) yaralandı.
Ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nebahat Dedeli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika