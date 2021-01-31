Son dakika haberi! Samsun'da polis, kısıtlama denetimlerini drone ile görüntüledi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen denetimler drone ile görüntülendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Samsun'da da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, kısıtlamanın ikinci gününde kent merkezindeki meydan, cadde ve sokakları drone ile havadan görüntüledi.

Drone görüntülerinde, trafik polislerinin kentteki kavşaklarda sürdürdükleri denetimler de yer aldı.