Son dakika haberi! Samsun'da şafak operasyonuyla 15 firari yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Samsun'da şafak operasyonuyla 15 firari yakalandı

30.01.2021 10:35
Son dakika haberi! Samsun'da şafak operasyonuyla 15 firari yakalandı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 15 kişi yakalandı.

Samsun'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 15 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık ve cinsel saldırı gibi suçlardan aranan 15 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere baskın düzenlenen operasyona 81 ekip ve 203 personel katıldı.

Yakalanan 15 firari hükümlü, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Samsun'da şafak operasyonuyla 15 firari yakalandı - Son Dakika


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