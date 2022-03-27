Son dakika haberleri! SAMSUN'DA SANAYİ SİTESİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! SAMSUN'DA SANAYİ SİTESİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA 2 YARALI

27.03.2022 23:33

Son dakika haberi: alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Canik ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, borç- alacak meseli yüzünden oto tamirciye gelen Recep K. ile Saffet K., iş yeri sahibi Muharrem K. (43) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfeklerle karşılıklı ateş açıldı. Çıkan çatışmada iş yeri sahibi Muharrem K. ile yanında bulunan Murat D. (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Şüpheliler ise polis ekipleri tarafından suç aletleriyle birlikte kısa sürede yakalandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Son dakika haberleri! SAMSUN'DA SANAYİ SİTESİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA 2 YARALI
Son dakika haberleri! SAMSUN'DA SANAYİ SİTESİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA 2 YARALI
Son dakika haberleri! SAMSUN'DA SANAYİ SİTESİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA 2 YARALI
Son dakika haberleri! SAMSUN'DA SANAYİ SİTESİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA 2 YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! SAMSUN'DA SANAYİ SİTESİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! SAMSUN'DA SANAYİ SİTESİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA 2 YARALI - Son Dakika
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