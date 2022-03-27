Son dakika haberleri! SAMSUN'DA SANAYİ SİTESİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA 2 YARALI - Son Dakika

alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Canik ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, borç- alacak meseli yüzünden oto tamirciye gelen Recep K. ile Saffet K., iş yeri sahibi Muharrem K. (43) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfeklerle karşılıklı ateş açıldı. Çıkan çatışmada iş yeri sahibi Muharrem K. ile yanında bulunan Murat D. (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Şüpheliler ise polis ekipleri tarafından suç aletleriyle birlikte kısa sürede yakalandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)