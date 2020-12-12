Son dakika haberi! Samsun'da şehit yakınlarına yüzde 25 mezar yeri indirimi - Son Dakika

Son dakika haberi! Samsun'da şehit yakınlarına yüzde 25 mezar yeri indirimi

12.12.2020 00:57
Son dakika haberi! Samsun'da şehit yakınlarına yüzde 25 mezar yeri indirimi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Komisyon Toplantısı'nda görüşülen 2021 yılı ücret tarifesi teklifi ile şehit yakınlarının 'ölmeden önce' mezar yeri alırken mevcut ücretten yüzde 25 daha düşük fiyata mezar yeri almalarını içeren teklif, oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Komisyon Toplantısı'nda görüşülen 2021 yılı ücret tarifesi teklifi ile şehit yakınlarının 'ölmeden önce' mezar yeri alırken mevcut ücretten yüzde 25 daha düşük fiyata mezar yeri almalarını içeren teklif, oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Komisyon Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Komisyonda meclisten havale edilen 30 gündem maddesi görüşüldü. 2021 yılı ücret tarifesi teklifinde mezar yerleri tarifesinde yer almayan 'şehit ailelerine mezar yeri indirimi' ibaresi İYİ Parti'nin teklifi ile gündeme alınarak, oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmak üzere meclise havale edildi.

İlgili teklif görüşülürken söz alan ve 1. derece şehit yakınlarına mezar yeri konusunda indirim yapılmasını ve bunun teklife eklenmesi gerektiğini söyleyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Alper Aydemir, ayrıca mevcut mezar yerlerinin ölmeden önce alınması halinde pahalı olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk da şehrin ilk mezarlıkları olan Asri ve Kıranköy'de önceden çokça alınan mezar yerleri nedeniyle buranın ölümlerden çok önce dolduğunu ve bunun için Derecik Mezarlığı'nda sayı ve fiyat politikası belirlediklerini söyledi. Soğuk, ayrıca ölüm anında defin ücreti alınmadığını, söz konusu fiyat tarifesinin ölmeden mezar yeri almak isteyenler için uygulandığını vurguladı.

Şehit ailelerine mezar yeri alma konusunda yardımcı olmak zorunda olduklarının altını çizen Alper Aydemir'in teklifinin ardından söz alan Nihat Soğuk, "Şehit ailelerinin yakınlarının sadece defin hizmetleri değil, birçok hizmeti belediye tarafından ücretsiz olarak yerine getiriliyor. Şehit ailelerinin 1. derece yakınlarının mezar yerleri almak istediklerinde mevcut ücretten yüzde 25 oranında indirim yapılmasını teklif ediyorum. Dolayısıyla maddenin bu şekliyle değiştirilerek kabul edilmesini kabulünüze sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 2021 yılı ücret tarifesine şehit ailelerinin 1. derece yakınlarının mezar yerleri almak istediklerinde mevcut ücretten yüzde 25 oranında indirim yapılması teklifi maddeye eklenerek, oy birliği ile kabul edildi ve karara bağlanmak üzere meclise havale edildi.

Samsun'da mezar yeri ücretleri

Samsun'da Kıranköy Mezarlığı'nda ölmeden önce "Aynı kişi en fazla 2 kişilik mezar yeri alabilir" ifadesiyle mezar başına 13 bin TL olması teklif edildi. Asri Mezarlığı aynı şekilde mezar yeri başına 15 bin TL olarak teklif edildi. Derecik Mezarlığı'nda 2. bölüm alanda cenaze yeri almak isteyen vatandaşlardan (cenaze olmadan) mezar yeri için adet başına 7 bin TL alınması teklif edildi. Ayrıca teklif meclisten geçerse 2020 yılında cenaze esnasında Derecik'te 150 TL olan yetişkin mezar yeri, 2021 yılında 170 TL'ye çıkacak.

Komisyondan meclise havale edilen maddeler, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karara bağlanacak. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Şehit, Mezar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Samsun'da şehit yakınlarına yüzde 25 mezar yeri indirimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Zombi Angelina Jolie' olarak tanınan İranlı genç kadın, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş 2 kurşunla vurulan gençten arkadaşına: Hakkını helal et, seni seviyorum Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti Çiçek hemşire, 20 gün içinde eşi, ağabeyi, anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı
Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti         
00:07
Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı         
23:24
Bakan Varank'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri Meclis'i karıştırdı! CHP'liler protesto etti Bakan Varank'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri Meclis'i karıştırdı! CHP'liler protesto etti         
22:50
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?         
21:14
Kafasını traktörün şaftına kaptıran talihsiz kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi Kafasını traktörün şaftına kaptıran talihsiz kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi         
19:49
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor         
14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması         
13:34
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 01:20:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Samsun'da şehit yakınlarına yüzde 25 mezar yeri indirimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei