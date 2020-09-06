Son dakika haberi! Samsun'da şehitlerin isimleri "Şehit Çeşmeleri" Projesi ile yaşatılacak - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi şehitlerin adının yaşatılması için "Şehit Çeşmeleri" Projesini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi'nde granit malzemeden imal edilen çeşmeler şehrin farklı noktalarına yerleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehitlerin adlarını sonsuza kadar yaşatmak istediklerini vurguladı.

Vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını, unutmayacaklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Bu düşünceyle Şehit Çeşmeleri Projesi'ni hayata geçirdik. Şehidimizin bulunduğu mezarlığa, adının verildiği bir parka çeşmeleri yapıp yerleştiriyoruz. Devamlı kullanılabilecek güzel bir hayratın yapılmasına vesile oluyoruz. Granit taşından ürettiğimiz çeşmelerin ağırlığı yaklaşık 2 tonu buluyor. Vinç ile montaj yapılacak alana naklediyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her şehidimizin ismini yaşatmak için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz."