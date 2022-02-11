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Son dakika haberi | Samsun'da silahla yaralama şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi | Samsun'da silahla yaralama şüphelisi gözaltına alındı

11.02.2022 16:12
Son dakika haberi | Samsun'da silahla yaralama şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de 5 gün önce meydana gelen olayda silahlı saldırıya uğrayan U.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken silahlı saldırgan kaçtı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen T.C. polis tarafından gözaltına alındı.

T.C. polisteki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Samsun'da silahla yaralama şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Samsun'da silahla yaralama şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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