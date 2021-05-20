Son dakika haberi... Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Yaralılardan Şakir S'nin tedavisi Çarşamba Devlet Hastanesi'nde devam ederken, ağır yaralanan Murat Y. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde Şakir S, oğlu Serhat S. ve Serhat S'nin kayınbiraderi Murat Y. arasında tartışma çıktı. Alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki grup birbirine silahla ateş etmeye başladı.

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