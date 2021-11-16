Son dakika haberi: Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tepecik Mahallesi'nde emlakçı dükkanı önünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Soner K. (22), tüfekle ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mustafa Uzun (43) olay yerinde yaşamını yitirdi. Karnından yaralanan Emrah B. (34) ile kolundan ve bacağından vurulan Murat Z. (32) ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Emrah B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Soner K. (22), emniyetteki ifadesinde, aralarında husumet bulunan kişilerin konuşmak için çağırdığını ama saldırmaları üzerine kendisini korumak için tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Soner K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.